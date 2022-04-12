Sony инвестирует 1 миллиард долларов в Epic Games

В последние годы Sony неуклонно вкладывает деньги в Epic Games. Стоит отметить, что в прошлом году Epic Games оценивалась примерно в 29 миллиардов долларов, но теперь она увеличилась до 31,5 миллиарда долларов. Sony и KIRKBI, инвестиционная группа, известная прежде всего брендом LEGO, инвестировали дополнительно по 1 миллиарду долларов каждая. Председатель Sony Кеничиро Йошида добавил, что Sony «уверена, что опыт Epic, включая их мощный игровой движок, в сочетании с технологиями Sony ускорит различные усилия». Это включает в себя все, от игр до цифровых развлечений для фанатов в различных развлекательных средах.

Инвестиции будут способствовать реализации собственных амбиций метавселенной Epic Games, как объяснил генеральный директор Тим Суини: «Эти инвестиции ускорят нашу работу по созданию метавселенной и созданию условий, где игроки могут развлекаться с друзьями, бренды могут создавать творческие и захватывающие впечатления, а создатели может построить сообщество и процветать».