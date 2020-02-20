Sony не поедет на PAX East 2020

2020-02-20, Автор - Ramil; Продукт - PAX East 2020; [22]
Мероприятие PAX East 2020 пройдет в Бостоне с 27 февраля по 1 марта. В обновленной информации компания Sony Interactive Entertainment решила отменить свое участие в игровом фестивале PAX East 2020. "Нам тяжело принимать такое решение, но здоровье и безопасность сотрудников по всему миру важнее" - сообщается в официальном сообщении.

"The Last of Us: Part II" была главной новинкой которую ждали поклонники. На выставке Sony должна была представить множество демо-игр для платформы PlayStation 4 и PlayStation VR.


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