Sony не поедет на PAX East 2020

Мероприятие PAX East 2020 пройдет в Бостоне с 27 февраля по 1 марта. В обновленной информации компания Sony Interactive Entertainment решила отменить свое участие в игровом фестивале PAX East 2020. "Нам тяжело принимать такое решение, но здоровье и безопасность сотрудников по всему миру важнее" - сообщается в официальном сообщении.

"The Last of Us: Part II" была главной новинкой которую ждали поклонники. На выставке Sony должна была представить множество демо-игр для платформы PlayStation 4 и PlayStation VR.