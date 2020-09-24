Sony не смогла получить Starfield на PlayStation 5

В сети появилась достаточно интересная информация о том, что компания Sony не смогла договориться с компанией Bethesda о приобретении прав на релиз игры Starfield на их приставке PlayStation 5. Теперь, когда компания Microsoft купила компанию Bethesda, шансов на это вовсе нет — инсайдер, который связан с издателем, заявляет, что игра выйдет исключительно на Xbox Series X и ПК, тогда как другие платформы будут за бортом. Это довольно интересная новость, ведь ранее пользователи надеялись, что производитель все же выпустит свою новую космическую игру на всех современных платформах. Вероятно, теперь это будет скорее эксклюзив. Но пока что рано говорить с поной уверенностью, так как сейчас все данные находятся на уровне слухов и не более.