Sony объявила, что PlayStation 5 «убьет» PS4

Sony уже рассказала первые детали о PlayStation 5 и даже сравнила мощность приставки с текущим поколением «игровой станции». Если аналитики окажутся правы, то геймеры получат эту мощь уже в 2020 году, но игрокам не придется сразу же выбрасывать PlayStation 4.

На прошедшем выступлении перед инвесторами Sony объявила, что планирует поддерживать PS4 еще три года после выхода пятой версии приставки. По мнению компании, восьмое поколение еще может поддерживать интерес аудитории и приносить прибыль. К тому же в стенах Sony до сих пор готовятся эксклюзивы для текущего поколения приставок, вроде The Last of Us 2, Death Stranding и Ghost of Tsushima. Так что PlayStation 5 «убьет» PlayStation 4, но только через три года.

Поклонников Sony вряд ли удивит такой подход. Компания всегда поддерживала жизнь «старых» консолей даже после выхода приставок нового поколения. Например, поддержка PlayStation 2 закончилась только в 2012 году, а PlayStation 3 окончательно «умерла» только в 2017 году. К тому же библиотека консолей пополнялась новыми играми, пускай и в качестве исключения.