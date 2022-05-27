Sony обещает удвоить количество игр для мобильных устройств к 2025 году

Sony, компания стоящая за PlayStation, раскрыла планы по выпуску игр на ближайшее будущее. Во время своего ежегодного дня инвестора компания заявила, что к 2025 году половина ее игр должна быть на ПК или мобильных устройствах, что впоследствии приведет к снижению доли релизов для PS. В настоящее время только 10% игр Sony доступны для мобильных устройств и ожидается, что через три года они удвоятся и составят 20%.

Sony Interactive Entertainment Джим Райан сказал, что расширение присутствия на ПК и мобильных устройствах, а также на живых сервисах даст «возможность перейти от ситуации присутствия в очень узком сегменте» игровой сцены к ситуации, когда Sony «довольно много везде». Он ничего не сказал конкретно о PlayStation 4, но, согласно официальным слайдам, запуски будут прекращены к 2025 году, что неудивительно. Оглядываясь назад, Sony сделала то же самое с PS3, которую молча отодвинули в сторону через два года после официального запуска PS4.