Sony обещает удвоить количество игр для мобильных устройств к 2025 году

Sony Interactive Entertainment Джим Райан сказал, что расширение присутствия на ПК и мобильных устройствах, а также на живых сервисах даст «возможность перейти от ситуации присутствия в очень узком сегменте» игровой сцены к ситуации, когда Sony «довольно много везде». Он ничего не сказал конкретно о PlayStation 4, но, согласно официальным слайдам, запуски будут прекращены к 2025 году, что неудивительно. Оглядываясь назад, Sony сделала то же самое с PS3, которую молча отодвинули в сторону через два года после официального запуска PS4.