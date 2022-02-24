Sony официально представила дизайн гарнитуры PlayStation VR2

Компания Sony представила дизайн гарнитуры PlayStation VR2. PS VR2 имеет ту же форму, что и контроллер PS VR2 Sense, принимая соответствующий вид «сферы». Круглая форма шара представляет собой 360-градусный обзор, который игроки ощущают, когда входят в мир виртуальной реальности, поэтому эта форма прекрасно передает его. Дизайн гарнитуры PS VR2 также был вдохновлен внешним видом продуктов семейства PS5.

PlayStation VR2 будет предлагать 4K HDR OLED-дисплей (2000×2040), поле зрения 110 градусов, современный графический рендеринг и игровой процесс с частотой 90 Гц или 120 Гц в зависимости от игры, а также получит новые функции. Массовое производство гарнитуры начнется в конце 2022 года.