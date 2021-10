Sony официально представляет God of War на ПК

Одна из лучших игр Sony для PlayStation, God of War , скоро появится на ПК. Игра будет доступна 14 января 2022 года, и вы можете оформить предзаказ на нее прямо сейчас в Steam и Epic Games Store за 49,99 долларов.

Если вы решите приобрести игру на ПК, вы сможете играть в нее с разрешением 4K и с разблокированной частотой кадров, а также со сверхширокоэкранным соотношением сторон 21: 9 при условии, что у вас есть подходящее оборудование для поддержки этих функций. Игра также будет поддерживать DLSS от Nvidia и технологию Reflex с низкой задержкой кадров для более быстрого реагирования. Sony обещает, что в игре будет отличная поддержка контроллеров и настройка раскладки клавиатуры, и конечно же вы сможете использовать контроллеры Sony DualShock 4 и DualSense. Sony постепенно выводит на ПК некоторые из своих крупнейших хитов для PlayStation, в том числе Horizon Zero Dawn и Days Gone. И в дополнение к God of War Sony также планирует выпустить Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в которой будут входить игры как Uncharted 4: A Thief's End, так и Uncharted: The Lost Legacy , хотя в настоящее время дата выхода неизвестна.