Sony отчиталась о росте вовлечённости геймеров на PlayStation 5

Сегодня компания Sony опубликовала финансовый отчёт за первый квартал 2025 финансового года — стало известно, что к концу июня поставки PlayStation 5 достигли 80,3 миллиона консолей. Сегмент Game and Network Services показал рост продаж на 8% в годовом сравнении — до 6,35 миллиарда долларов. Основным драйвером стали высокие продажи игр от сторонних разработчиков, частично компенсированные неблагоприятным влиянием валютных курсов. На фоне высокой вовлечённости аудитории Sony скорректировала прогноз на весь 2025 финансовый год — теперь компания ожидает выручку в размере 29,31 миллиарда долларов и рост операционной прибыли на 4% — до 3,39 миллиарда долларов. В июне число ежемесячно активных пользователей PlayStation выросло на 6% по сравнению с прошлым годом, достигнув 123 миллионов.

Общее время, проведённое за играми в квартале, также увеличилось на 6% в годовом выражении. Операционная прибыль сегмента выросла примерно в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом и достигла рекордного для квартала 1 миллиарда долларов — во многом благодаря росту продаж стороннего софта и доходов от сетевых сервисов. Если курс компании на мультиплатформенность подтвердится, Sony окажется в одном ряду с Microsoft, а единственным крупным игроком, выпускающим эксклюзивы исключительно для своих консолей, останется Nintendo. Для индустрии это может означать фактический конец «консольных войн», что, на самом деле, не может не радовать — особенно геймеров на ПК.
