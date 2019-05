Sony открыла киностудию PlayStation Productions

Sony начнет выпускать собственные фильмы по играм, права на которые принадлежат компании. Этим займется студия PlayStation Productions, которую открыли на территории Sony Studios в Калвер-Сити, Калифорния.

Для эксклюзивного материала Hollywood Reporter представители компании сообщили, что решили экранизировать игры самостоятельно, а не продавать лицензии на это сторонним студиям. В распоряжении авторов права более чем на 100 франшиз, включая God of War, Uncharted, The Last of Us и Metal Gear Solid.

Сообщается, что PlayStation Productions потратила почти два года на изучение рынка киноиндустрии. Компания обращалась за консультацией и к Кевину Файги, главе Marvel Studios. Когда от студии можно ожидать первых проектов — неизвестно. Куратор PlayStation Productions Шон Лейден сообщил, что в компании не установлены жесткие дедлайны.