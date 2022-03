Sony планирует объявить о своем конкуренте Game Pass

Sony объявит о своем ответе сервису Xbox Game Pass, который в настоящее время известен как Spartacus на этой неделе. В предыдущих отчетах говорилось, что Spartacus может быть комбинацией двух текущих сервисов подписки Sony, PlayStation Plus и PlayStation Now. Сообщается, что сервис будет запущен с популярными играми, но возможно, не будет включать грядущую игру God of War: Ragnarok.

Ожидается, что сервис будет иметь три разных уровня, которые будут предлагать разные игры по разным ценам. Ожидается, что один уровень будет очень похож на текущую подписку PlayStation Plus, а последующие уровни добавят игры для PS4 и PS5, а также доступ к расширенным демоверсиям и возможность для потоковой передачи игр через Интернет. В предыдущих отчетах также говорилось, что высокий уровень может включать в себя библиотеку классических игр для таких как PS2 и PSP. В настоящее время у Sony есть две службы подписки: PlayStation Plus, которая предоставляет доступ к многопользовательским играм, некоторым скидкам и нескольким бесплатным играм в месяц и PlayStation Now, которая позволяет вам играть в старый каталог избранных игр для PS4, PS3 и PS2 либо через облачные игры. Эти сервисы, не идут ни в какое сравнение с Xbox Game Pass, который позволяет вам играть в основные игры для Xbox и ПК в первый день их запуска. Spartacus Sony, похоже, хочет предоставить пользователям PlayStation услугу, которой пользователи действительно останутся довольными.