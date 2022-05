Sony планирует выпустить более 20 игр для PlayStation VR2

Джим Райан, глава Sony Interactive Entertainment подробно рассказал о будущих планах и стратегиях PlayStation, включая дальнейшие инвестиции в перенос игр на новые платформы, такие как ПК и мобильные устройства. Глава PlayStation также кратко рассказал о PS VR2, заявив, что компания тратит «значительную сумму денег» на обеспечение безопасности игр для запуска PS VR2.

Также было отмечено, что на данный момент компания Sony подготовила к запуску 20 игр как от собственных, так и от сторонних студий. Пока официально анонсирована только одна из этих игр — Horizon: Call of the Mountain, новая игра, действие которой происходит в той же вселенной, что и Horizon Zero Dawn и Forbidden West.

Гарнитура PS VR2 может похвастаться визуальными эффектами 4K и HDR, углом обзора 110 градусов и частотой обновления до 120 Гц. Гарнитура Sony PlayStation VR2 выйдет в 2023 году.