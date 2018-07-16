Sony показала фотоаппарат RX100 V

У компании Sony не все так хорошо с продажами смартфонов, зато с фотоаппаратами ситуация просто шикарная. Только в 2016 году был представлен новый фотоаппарат, как в 2018 его уже обновили — RX100 V уже официально анонсировали. Стоит отметить, что обычно камеры на рынке обновляют раз в три-четыре года, а то и реже, так как особо больших сдвигов в развитии рынка не наблюдается. Это вполне понятно, ведь если на смартфон можно поставить больше оперативной памяти и новый процессор, то у фотоаппаратов уже все впритык. Новинка получила новый процессор для обработки изображений, он ничего кардинально не изменил, но теперь вы получите больше новых функций. Помимо этого, сюда поставили новую матрицу изображения, она должна повысить качество изображений. Стоимость пока что не называется.