Sony показала как PlayStation 5 рвет PS4 Pro в тесте производительности

Еще во время анонса PlayStation 5 архитектор консоли Марк Серни заявил, что геймеров ждет прирост производительности. По словам разработчика, пока PS4 тратит на загрузку уровня 15 секунд, у приставки следующего поколения уйдет всего 0.8. Теперь же Sony подтвердила слова Серни, показав мощность PlayStation 5 в сравнении с нынешним поколением консоли.

В анонсе Серни сказал, что внутрь «игровой станции» следующего поколения установят 8-ядерный AMD Ryzen, видеокарту AMD Radeon Navi и SSD. Так что было бы странно, если консоль не обгоняла по производительности PlayStation 4. Возможно, именно моментальные загрузки станут особенностью следующего поколения приставок, ведь Sony уже хвастается этим перед инвесторами и журналистами.

Мочизуки также показал три слайда с презентации, на которой компания сравнила мощность приставок. Судя по изображениям, с помощью обратной совместимости Sony планирует быстрее перевести геймеров на новое поколение. К тому же компания планирует улучшить игровой опыт пользователей, улучшив погружение в процесс. Серни уже пообещал, что PlayStation 5 получит поддержку трассировки лучей и 8К, так что такие «наполеоновские планы» вполне обоснованы.