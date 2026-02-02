Sony получила патент на сенсорный геймпад

Не так давно Xbox наделал много шума с кастомным адаптивным контроллером, который получил переназначаемые физические кнопки, 19 разъёмов 3,5 мм для подключения дополнительных аксессуаров и переключаемые профили под разные игры и сценарии использования. В своём последнем патенте Sony, судя по всему, рассматривает совершенно иной подход к дизайну адаптивного контроллера. Новый патент компании описывает устройство, в котором практически отсутствуют физические элементы управления, а пользователи смогут самостоятельно настраивать раскладку — при этом схема управления потенциально сможет подстраиваться под конкретные потребности игрока.

Основная идея такого контроллера заключается в замене физических кнопок сенсорными поверхностями и оптическими датчиками. Они смогут определять не только момент взаимодействия игрока с контроллером, но и приближение руки, большого пальца или пальцев к поверхности. Управление будет строиться на пользовательских профилях, задающих расположение лицевых кнопок, крестовины и даже виртуальных аналоговых стиков, при этом в патенте упоминается возможность автоматического распознавания пользователя для загрузки соответствующего профиля. Sony также отмечает, что на одной и той же стороне контроллера можно комбинировать несколько схем управления и настраивать размер групп кнопок, чтобы лучше соответствовать разным размерам и формам рук, а также уровню моторики. Но геймеры не очень любят сенсорные кнопки.