Sony представила гарнитуру PlayStation VR нового поколения

Sony представила гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR следующего поколения для игровой консоли Sony PlayStation 5. Производитель заявляет о том, что новая гарнитура VR обеспечит прирост производительности и еще большие ощущения.

В своем блоге, компания говорит, что продолжает работать на гарнитурой, добавляя новую систему VR, чтобы пользователи могли насладиться уникальными впечатлениями, которыми славится PlayStation. В новой гарнитуре VR будут улучшено разрешение, управление и обзор. В комплект поставки войдет улучшенный контроллер VR, подключение к консоли будет осуществляться посредством одного кабеля. Ожидаемая дата выхода новой Sony PlayStation VR назначена на 2022 год.