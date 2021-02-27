Sony представила гарнитуру PlayStation VR нового поколения

В своем блоге, компания говорит, что продолжает работать на гарнитурой, добавляя новую систему VR, чтобы пользователи могли насладиться уникальными впечатлениями, которыми славится PlayStation. В новой гарнитуре VR будут улучшено разрешение, управление и обзор. В комплект поставки войдет улучшенный контроллер VR, подключение к консоли будет осуществляться посредством одного кабеля. Ожидаемая дата выхода новой Sony PlayStation VR назначена на 2022 год.
Sony представила гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR следующего поколения для игровой консоли Sony PlayStation 5. Производитель заявляет о том, что новая гарнитура VR обеспечит прирост производительности и еще большие ощущения.