Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

Компания Sony официально представила новый контроллер DualSense с более ярким дизайном. Функции контроллера DualSense, наряду с PlayStation 5 и Tempest 3D AudioTech, дадут игрокам новое ощущение погружения в игровой процесс.

Дизайн был изменен, были добавлены новые функциональные возможности. Углы контроллера получили округление, это создает комфорт пользователю. Появилась кнопка "Создать" и микрофон для общения с друзьями.

Компания Sony, пытается изменить подход к играм, ведь это не просто увеличение мощности и добавление терафлопс.