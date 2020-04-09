Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

2020-04-09, Автор - Ramil; Продукт - Sony PlayStation 5; [92]
Компания Sony официально представила новый контроллер DualSense с более ярким дизайном. Функции контроллера DualSense, наряду с PlayStation 5 и Tempest 3D AudioTech, дадут игрокам новое ощущение погружения в игровой процесс.

Дизайн был изменен, были добавлены новые функциональные возможности. Углы контроллера получили округление, это создает комфорт пользователю. Появилась кнопка "Создать" и микрофон для общения с друзьями.

Компания Sony, пытается изменить подход к играм, ведь это не просто увеличение мощности и добавление терафлопс.

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