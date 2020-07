Sony представила список бесплатных игр Августа для подписчиков PlayStation Plus

Компания Sony Interactive Entertainment представила список игр, которые станут бесплатными для подписчиков PlayStation Plus в августе 2020 года.

С 4 августа подписчики PlayStation Plus смогут загрузить Fall Guys: Ultimate Knockout и Frantics. В других регионах кроме РФ, подписчикам PlayStation Plus будут дарить Call of Duty: Modern Warfare 2.

Fall Guys: Ultimate Knockout — это потешная мультиплеерная игра, в которой пользователи преодолевают полосы препятствий. Процесс осложняет физическая модель — неуклюжие виртуальные человечки так и норовят споткнуться, врезаться и упасть.

Frantics — это набор разношёрстных мини-игр: от схваток на арене до гонок. Развлечения рассчитаны на игру вчетвером за одной консолью.