Sony применяет ИИ для создания своих новых игр

В своём корпоративном отчёте за 2025 год Sony описала планы по использованию ИИ в создании игр, подтвердив, что он уже применялся, в частности, при работе над Marvel’s Spider-Man 2. Для этого использовалось программное обеспечение распознавания голоса, специально адаптированное для игр, чтобы автоматизировать одновременное создание субтитров на некоторых языках, а также для тестирования моделей с участием главной героини серии Horizon. С 2023 года более 50000 сотрудников из 210 различных команд начали использовать инструмент Enterprise LLM, который помогает безопасно применять ИИ для чатов и помощи в написании текста, а также интегрировать его с повседневными рабочими инструментами.

При этом компания делает упор на юридические, конфиденциальные и этические аспекты, стремясь превратить ИИ в безопасный помощник творчества, а не замену разработчиков, ускоряя и оптимизируя процесс разработки. Например, улучшение качества изображений с помощью технологий апскейлинга уже используется в PlayStation 5 Pro через PSSR-апскейлер. Использование ИИ в разработке видеоигр давно является актуальной темой обсуждений. Некоторые разработчики в последние месяцы отмечали, что ИИ может помочь справляться с масштабными проектами, которые становятся всё менее устойчивыми по разным причинам. Другое дело, что использование ИИ на деле может крайне негативно сказываться на конечном качестве видеоигры, ведь на деле ИИ ничего нового не создаёт.