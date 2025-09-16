Sony применяет ИИ для создания своих новых игр

В своём корпоративном отчёте за 2025 год Sony описала планы по использованию ИИ в создании игр, подтвердив, что он уже применялся, в частности, при работе над Marvel’s Spider-Man 2. Для этого использовалось программное обеспечение распознавания голоса, специально адаптированное для игр, чтобы автоматизировать одновременное создание субтитров на некоторых языках, а также для тестирования моделей с участием главной героини серии Horizon. С 2023 года более 50000 сотрудников из 210 различных команд начали использовать инструмент Enterprise LLM, который помогает безопасно применять ИИ для чатов и помощи в написании текста, а также интегрировать его с повседневными рабочими инструментами.

При этом компания делает упор на юридические, конфиденциальные и этические аспекты, стремясь превратить ИИ в безопасный помощник творчества, а не замену разработчиков, ускоряя и оптимизируя процесс разработки. Например, улучшение качества изображений с помощью технологий апскейлинга уже используется в PlayStation 5 Pro через PSSR-апскейлер. Использование ИИ в разработке видеоигр давно является актуальной темой обсуждений. Некоторые разработчики в последние месяцы отмечали, что ИИ может помочь справляться с масштабными проектами, которые становятся всё менее устойчивыми по разным причинам. Другое дело, что использование ИИ на деле может крайне негативно сказываться на конечном качестве видеоигры, ведь на деле ИИ ничего нового не создаёт.
PlayStation 6 получит 24 ГБ оперативной памяти…
Ожидается, что PlayStation 6 получит больше оперативной памяти, чем 16 ГБ у PlayStation 5 и PlayStation 5…
Торговец модчипами для Nintendo Switch заплатит огромный штр…
Компания Nintendo хорошо известна своей юридической политикой и готовностью подавать иски против любых на…
Xbox Cloud Gaming запустят на автомобилях…
Microsoft и LG объединились, чтобы перенести Xbox Cloud Gaming прямо в автомобили с подключением к интерн…
Nintendo извинилась за дефицит Switch 2…
Во время недавней встречи с инвесторами президент Nintendo Сюнтаро Фурукава прокомментировал высокий спро…
PlayStation 6 получит съёмный дисковод…
7 ноября 2025 года исполнится ровно год с момента выхода PS5 Pro — консоли, которая стала своеобразной се…
Sony выпустит урезанную версию PlayStation 5 Digital Edition…
В Европе скоро выйдет обновлённая версия PlayStation 5 Digital Edition, и, несмотря на то что официальная…
Lenovo представила портативную приставку Legion Go 2…
Lenovo официально представила портативную консоль Legion Go 2 с процессором AMD Ryzen Z2 Extreme по цене …
Все камеры Logitech работают с Nintendo Switch 2…
Logitech стала первой компанией, официально подтвердившей, что практически все её веб-камеры совместимы с…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor