Sony применяет ИИ для создания своих новых игр

При этом компания делает упор на юридические, конфиденциальные и этические аспекты, стремясь превратить ИИ в безопасный помощник творчества, а не замену разработчиков, ускоряя и оптимизируя процесс разработки. Например, улучшение качества изображений с помощью технологий апскейлинга уже используется в PlayStation 5 Pro через PSSR-апскейлер. Использование ИИ в разработке видеоигр давно является актуальной темой обсуждений. Некоторые разработчики в последние месяцы отмечали, что ИИ может помочь справляться с масштабными проектами, которые становятся всё менее устойчивыми по разным причинам. Другое дело, что использование ИИ на деле может крайне негативно сказываться на конечном качестве видеоигры, ведь на деле ИИ ничего нового не создаёт.