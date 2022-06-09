Sony продала 20 миллионов игровых консолей PlayStation 5

Игровая консоль Sony PlayStation 5 была выпущена в ноябре 2020 года, в самый разгар глобальной пандемии. Несмотря на это, Sony официально продала более 20 миллионов консолей. Вероника Роджерс, старший вице-президент и глава отдела глобальных продаж и бизнес-операций Sony Interactive Entertainment, объявила: «Мы очень рады сообщить, что Sony Interactive Entertainment продала более 20 миллионов консолей PlayStation 5 по всему миру.”

Представители компании также отметили, что не намерены останавливаться на достигнутом и планируют значительно увеличить производство PS5. На данный момент, консоль PS5 отстает по продажам от PS4, но многие ожидают, что консоль PS5 догонит и превзойдет PS4.