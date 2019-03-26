Компания Sony продала более 4,2 миллиона систем PlayStation VR.

Технический гигант начал продавать устройство PlayStation VR в 2016 году как платформу виртуальной реальности, которая подключается к консоли PS4 - что, вероятно, помогло увеличить его продажи и популярность. Некоторым конкурентам, таким как Oculus Rift и оригинальный HTC Vive, нужны мощные компьютеры для работы. Еще в январе Sony сообщила, что продажи PS4 приближаются к 100 миллионам, легко понять, как ей удалось продать 4,2 миллиона гарнитур. Как отмечает VentureBeat, аналитическая компания IDC по мировым рынкам оценила поставки Rift и Vive в четвертом квартале 2018 года в 300 000 и 230 000 единиц. Между тем, по данным фирмы, Sony продала 463 000 гарнитур в том же квартале.