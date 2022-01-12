Sony продолжит выпускать PS4, чтобы компенсировать нехватку PS5

Sony надеялась быстро отказаться от чрезвычайно успешной PlayStation 4 после выпуска PlayStation 5, однако подлая нехватка полупроводников разрушила ее планы. Сообщается, что в настоящее время компания продолжает производство PS4 в течение 2022 года, несмотря на то, что ранее надеялась завершить его к концу 2021 года. Информационное издание Bloomberg заявило, что люди, близкие к этому вопросу, говорят, что компания планирует произвести около миллиона консолей PS4, чтобы компенсировать отсутствие PS5. Сообщается, что Sony подтвердила, что это так, и что производство PS4 продолжится в 2022 году. Однако она заявила, что не планировала ранее прекращать выпуск консоли к концу 2021 года.

Соответственно, по состоянию на сентябрь 2021 года было продано 13,3 миллиона единиц PlayStation 5. PS4 было продано 7,6 миллиона штук за первый год (2013 год), что почти вдвое больше, чем за второй год производства (2014 год). Это значит, что новая консоль пользуется более высоким спросом на рынке, чем предыдущее поколение. Однако у PS5 есть постоянная нехватка полупроводников, с которой нужно бороться. Это та же проблема, с которой сталкивается и аппаратное обеспечение ПК. Система на кристалле, установленная в PlayStation 5, создана TSMC и разработана AMD, а это означает, что Sony (как и большинство геймеров на ПК) изо всех сил пытается получить столько чипов, сколько ей хотелось бы. Более того, более масштабная нехватка компонентов влияет на все области технологий, от консолей до автомобилей, вызывая головную боль по всей цепочке поставок.