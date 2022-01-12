Sony продолжит выпускать PS4, чтобы компенсировать нехватку PS5

Sony надеялась быстро отказаться от чрезвычайно успешной PlayStation 4 после выпуска PlayStation 5, однако подлая нехватка полупроводников разрушила ее планы. Сообщается, что в настоящее время компания продолжает производство PS4 в течение 2022 года, несмотря на то, что ранее надеялась завершить его к концу 2021 года. Информационное издание Bloomberg заявило, что люди, близкие к этому вопросу, говорят, что компания планирует произвести около миллиона консолей PS4, чтобы компенсировать отсутствие PS5. Сообщается, что Sony подтвердила, что это так, и что производство PS4 продолжится в 2022 году. Однако она заявила, что не планировала ранее прекращать выпуск консоли к концу 2021 года.

Соответственно, по состоянию на сентябрь 2021 года было продано 13,3 миллиона единиц PlayStation 5. PS4 было продано 7,6 миллиона штук за первый год (2013 год), что почти вдвое больше, чем за второй год производства (2014 год). Это значит, что новая консоль пользуется более высоким спросом на рынке, чем предыдущее поколение. Однако у PS5 есть постоянная нехватка полупроводников, с которой нужно бороться. Это та же проблема, с которой сталкивается и аппаратное обеспечение ПК. Система на кристалле, установленная в PlayStation 5, создана TSMC и разработана AMD, а это означает, что Sony (как и большинство геймеров на ПК) изо всех сил пытается получить столько чипов, сколько ей хотелось бы. Более того, более масштабная нехватка компонентов влияет на все области технологий, от консолей до автомобилей, вызывая головную боль по всей цепочке поставок.
Комментарии и отзывы PlayStation 4
Античит Steam Deck BattlEye на Proton…
Античит Steam Deck BattlEye на ProtonНа этой неделе Valve раскрыла более подробную информацию о том, как легко настроить реализацию защиты от …
Док-станцию от OLED-версии Nintendo Switch можно купить отде…
Док-станцию от OLED-версии Nintendo Switch можно купить отдеЯпонская компания Nintendo начала продавать док-станции для Switch OLED отдельно от самой консоли нового …
Японские ритейлеры используют приставки для PS5, чтобы помеш…
Японские ритейлеры используют приставки для PS5, чтобы помешИз-за нескольких факторов, таких как популярность и глобальная нехватка микросхем, PS5 трудно найти. Даже…
Sony не поставит рекорд продаж с PlayStation 5…
Sony не поставит рекорд продаж с PlayStation 5По данным информационного издания Bloomberg, игровая приставка компании Sony PlayStation 5, возможно, не …
Apple готовит портативную консоль для конкуренции с Nintendo…
Apple готовит портативную консоль для конкуренции с NintendoПомните, когда Apple выпустила игровую консоль Apple Pippin? Согласно новому отчету, компания попытается …
PS5 - первая консоль, которая превзошла продажи Nintendo Swi…
PS5 - первая консоль, которая превзошла продажи Nintendo SwiSony PS5 стала первой консолью, которая почти за три года превзошла продажи Nintendo Switch в США. Соглас…
Valve уменьшает размер файла SteamOS с 24 ГБ до 10 ГБ для St…
Valve уменьшает размер файла SteamOS с 24 ГБ до 10 ГБ для StValve разрабатывает SteamOS 3.0 для запуска со своим грядущим портативным устройством Steam Deck с измене…
Игры для ПК, которые отлично работают в Steam Deck, будут от…
Игры для ПК, которые отлично работают в Steam Deck, будут отПо мере приближения выпуска Steam Deck в декабре 2021 года Valve уделяет время, чтобы убедиться, какие иг…
Обзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынкеОбзор Nintendo Switch OLED. Лучшая гибридная консоль на рынке
Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?Обзор Sony PlayStation 5. Мощная, быстрая, но стоит ли брать?
Обзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевствуОбзор Mario Golf: Super Rush. Забег с клюшкой по Грибному королевству
Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли NintendoОбзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo
Обзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the WildОбзор Legend Of Zelda: Skyward Sword HD. Лучшая в серии после Breath of the Wild
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor