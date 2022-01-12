Sony продолжит выпускать PS4, чтобы компенсировать нехватку PS5

Соответственно, по состоянию на сентябрь 2021 года было продано 13,3 миллиона единиц PlayStation 5. PS4 было продано 7,6 миллиона штук за первый год (2013 год), что почти вдвое больше, чем за второй год производства (2014 год). Это значит, что новая консоль пользуется более высоким спросом на рынке, чем предыдущее поколение. Однако у PS5 есть постоянная нехватка полупроводников, с которой нужно бороться. Это та же проблема, с которой сталкивается и аппаратное обеспечение ПК. Система на кристалле, установленная в PlayStation 5, создана TSMC и разработана AMD, а это означает, что Sony (как и большинство геймеров на ПК) изо всех сил пытается получить столько чипов, сколько ей хотелось бы. Более того, более масштабная нехватка компонентов влияет на все области технологий, от консолей до автомобилей, вызывая головную боль по всей цепочке поставок.