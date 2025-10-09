Sony раскрыла особенности графики новой консоли

Следующее поколение консоли Sony, предположительно PlayStation 6, появится «через несколько лет» — об этом заявил Марк Черни, главный архитектор PS5 и PS5 Pro, вместе с Джеком Хуином, старшим вице-президентом и генеральным менеджером подразделения вычислительных и графических технологий компании AMD. Они приняли участие в интервью, на котором подробно рассказали о совместных разработках в области графики, предназначенных для будущей консоли. Однако оба подчеркнули, что технологии находятся на ранней стадии и существуют пока только в виде симуляции. Главная цель сотрудничества заключается в том, чтобы упростить для будущих видеочипов обработку апскейлинга, трассировки лучей и особенно ресурсоёмких методов трассировки путей, делающих игровые миры максимально реалистичными.

По словам Черни, нынешний подход достиг своего предела, поэтому Sony вместе с AMD интегрирует элементы следующего поколения архитектуры RDNA в будущие устройства. Хуин представил технологию Radiance Cores — специализированные вычислительные блоки, аналогичные RT-ядрам от NVIDIA, которые будут отвечать за обработку трассировки лучей. Эти ядра появятся не только в будущих консолях Sony, но и, по всей видимости, в настольных видеокартах AMD, а также, вероятно, в решениях, создаваемых в рамках сотрудничества с Xbox. Radiance Cores обещают значительный прирост производительности, разгружая другие компоненты системы, которые смогут быстрее обрабатывать шейдеры и текстуры.
