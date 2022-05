Sony снимет сериал по God of War

Sony было что обсудить во время ежегодного брифинга для инвесторов, в том числе планы по увеличению производства PlayStation 5 и передаче консоли большему количеству людей, которые хотят ее приобрести. Одна из самых интригующих новостей пришла во время вопросов и ответов, когда компания подтвердила, что адаптирует еще три своих игровых проекта для телешоу. По сообщениям издания IGN, шоу, основанное на играх Horizon, находится на пути к Netflix, а серия God of War выйдет на Prime Video от Amazon. PlayStation Productions также разрабатывает телешоу Gran Turismo, но пока не сообщается, где вы сможете его посмотреть. Подробности о трех проектах пока скудны. Еще неизвестно, кто будет выбран на роль Элой, Кратоса, Атрея и других персонажей и как, что самое удивительное, Sony планирует сделать телешоу из Gran Turismo.

Превращение некоторых из своих самых больших игр в телешоу и фильмы было основным направлением деятельности Sony в последние годы. После более десяти лет попыток снять фильм по Uncharted Sony Pictures наконец-то выпустила его в этом году. Также в разработке находится фильм «Призрак Цусимы». Что касается телевидения, сериал Twisted Metal находится на пути к Peacock, а съемки первого сезона долгожданного шоу HBO The Last of Us, как ожидается, завершатся в ближайшие несколько недель. Также хотелось бы напомнить, что у Netflix есть анимационные шоу, основанные на League of Legends, Castlevania и Cuphead, а в июле дебютирует сериал Resident Evil.