Sony снижает скорость загрузки PlayStation в Европейском регионе

В связи с нагрузкой сети из-за возросшего количества активных пользователей, провайдеры обратились к компаниям дабы они снизили качество видео, чтобы избежать сбоев в работе интернета. Крупные компании Netflix, YouTube и другие, снизили битрейт и разрешение видеороликов.

Sony снижает скорость загрузки для PlayStation Network. Пользователи столкнутся со снижением максимальной скорости загрузки на европейских серверах PSN. Но многопользовательские игры должны работать в обычном режиме.

Это временная мера к которой пришли крупные компании, так как они пытаются сохранить доступ своим пользователям. Так как люди вынуждены оставаться дома.