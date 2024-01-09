Sony сообщила о рекорде активных игроков в PlayStation Network

Глава студии Sony Pictures Television, Кэтрин Поуп, также выступила на сцене CES 2024 и заявила, что после киноверсий Uncharted и Gran Turismo компания Sony теперь рассматривает возможность адаптации игровых проектов из собственного арсенала, дабы расширить аудиторию зрителей по всему миру — для этого у неё есть всё необходимое. Конечно, The Last of Us может похвастаться огромным успехом, но никто не может на самом деле гарантировать, что все проекты компании будут такими же успешными. Поуп также сообщила про активную разработку телевизионных адаптаций культовых видеоигр God of War и Horizon Zero Dawn, которые будут показаны на Amazon Prime Video и Netflix соответственно. Правда, точных сроков пока что никто не называет, да и в целом сейчас рано говорить о данных сериалах, потому что до их запуска нужно ещё очень много времени.