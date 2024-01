Sony сообщила о рекорде активных игроков в PlayStation Network

Как и обещали инсайдеры ранее, конференция компании Sony на выставке CES 2024 была очень скудной — компания почти ничего не рассказала о платформе PlayStation и играх в целом. Самая важная новость с презентации заключается в том, что после продажи 50 миллионов игровых консолей PlayStation 5 (этот объём компания преодолела две недели назад), сеть PlayStation Network установил новый рекорд по количеству активных пользователей в декабре 2023 года, когда было зарегистрировано 123 миллиона игроков (речь идёт о владельцах PS5 и PS4). Это прирост почти в 10% по сравнению с декабрем 2022 года, когда было зарегистрировано 112 миллионов активных пользователей.

Глава студии Sony Pictures Television, Кэтрин Поуп, также выступила на сцене CES 2024 и заявила, что после киноверсий Uncharted и Gran Turismo компания Sony теперь рассматривает возможность адаптации игровых проектов из собственного арсенала, дабы расширить аудиторию зрителей по всему миру — для этого у неё есть всё необходимое. Конечно, The Last of Us может похвастаться огромным успехом, но никто не может на самом деле гарантировать, что все проекты компании будут такими же успешными. Поуп также сообщила про активную разработку телевизионных адаптаций культовых видеоигр God of War и Horizon Zero Dawn, которые будут показаны на Amazon Prime Video и Netflix соответственно. Правда, точных сроков пока что никто не называет, да и в целом сейчас рано говорить о данных сериалах, потому что до их запуска нужно ещё очень много времени.