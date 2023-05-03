Sony уже отправляет PlayStation 5 Pro разработчикам…

В новой статье, опубликованной на Insider Gaming, Хендерсон утверждает, что PlayStation 5 Pro находится на стадии разработки, но техническая составляющая готова на 100%. Соответственно, сейчас компания планирует отправить комплекты для разработки крупным студиям, чтобы они смогли адаптировать данное решение для своих проектов, после чего продукт будет отправлен и небольшим студиям. Всё это будет выполнено в течение лета, чтобы до конца года консоль официально отправилась в продажу. Конечно, стоит относиться к таким новостям с осторожностью, но, с другой стороны, если вы хотели купить консоль, то стоит подождать первых новостей о возможностях Pro-версии. Есть шанс, что она будет даже более производительной, чем Pro прошлого поколения.