Sony уже отправляет PlayStation 5 Pro разработчикам

По информации известного инсайдера Тома Хендерсона, PlayStation 5 Pro уже существует и скоро разработчикам будут отправлены наборы, необходимые для создания видеоигр для этой флагманской консоли. Напомним, что ещё в марте этого года Хендерсон сообщил, что Sony работает над моделью PS5 Pro, аналогичной своей модели PS4 Pro. Инсайдер тогда сообщил, что усовершенствованная PS5 поступит в продажу в конце 2024 года. Подробностей о предполагаемой модели Pro тогда никто не раскрыл, потому что производитель держит всё под секретом. Также стоит отметить, что компания Sony ещё не подтвердила разработку этой новой консоли PlayStation, и мы не уверены, насколько достоверна информация, которой располагает Хендерсон.

В новой статье, опубликованной на Insider Gaming, Хендерсон утверждает, что PlayStation 5 Pro находится на стадии разработки, но техническая составляющая готова на 100%. Соответственно, сейчас компания планирует отправить комплекты для разработки крупным студиям, чтобы они смогли адаптировать данное решение для своих проектов, после чего продукт будет отправлен и небольшим студиям. Всё это будет выполнено в течение лета, чтобы до конца года консоль официально отправилась в продажу. Конечно, стоит относиться к таким новостям с осторожностью, но, с другой стороны, если вы хотели купить консоль, то стоит подождать первых новостей о возможностях Pro-версии. Есть шанс, что она будет даже более производительной, чем Pro прошлого поколения.