Sony выпустила доступную версию PlayStation 5 для Японии

Компания Sony решила последовать примеру Nintendo, выпуская региональные версии своих консолей. Подобно тому как Nintendo представила японскую версию Switch 2, поддерживающую только японский язык и продающуюся исключительно в Японии, Sony теперь делает то же самое, выпуская цифровую версию PlayStation 5, предназначенную только для японского рынка. Как и в случае со Switch 2, новая версия обойдётся дешевле стандартной модели. Стандартная цифровая версия PS5 в Японии сейчас стоит 72980 иен, что примерно равно 475 долларам. Новая японская модификация будет стоить 55000 иен, то есть около 355 долларов. Это ощутимая скидка, хотя всё же дороже стартовой цены консоли 2020 года, которая составляла 39980 иен (примерно 260 долларов).

Таким образом, новая стоимость стала чем-то вроде компромисса между ценой на старте и нынешней после двух подорожаний. По сравнению с другими странами, японские покупатели, которые ещё не приобрели PlayStation 5, получат самое выгодное предложение — 355 долларов заметно дешевле стоимости консоли в других регионах. В той же США местами можно купить консоль за 550-600 долларов, то есть в два раза дороже версии для японского рынка. Теперь вопрос заключается только в том, применит ли Sony ту же стратегию и к PS5 Pro, чтобы сделать премиальную модель более доступной и расширить её аудиторию на локальном рынке, либо же это затронет исключительно базовую модель под конец цикла текущего поколения игровых приставок Sony.