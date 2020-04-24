Sony выпустила обновление ПО для PlayStation 4

Выпуск нового обновления программного обеспечения для игровой консоли PlayStation 4 связано с возникшими проблемами. Обновление версии 7.50 доступен во всех регионах. Новое обновление тщательно тестировалась. Внесены изменения в игровые настройки. Добавлены улучшения HDR и многое другое.

Обнова добавит новые функции. Пользователь сможет сортировать приложения, игры внутри папок. Добавлен тест скорости интернета и обновление HDCP - защита цифрового контента с высокой пропускной способностью. Мобильные устройства также получили улучшения.