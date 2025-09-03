Sony выпустит урезанную версию PlayStation 5 Digital Edition

В Европе скоро выйдет обновлённая версия PlayStation 5 Digital Edition, и, несмотря на то что официальная цена не изменится, изменения в характеристиках воспринимаются как скрытое повышение стоимости консоли. По данным инсайдера billbil-kun, модель CFI-2100, впервые засветившаяся в японских сертификационных документах в июне 2025 года, поступит в продажу 12 сентября по цене 499 евро. Может показаться, что данная версия стоит столько же, сколько и текущая версия консоли. Однако у новинки объём встроенного SSD снизится с 1 ТБ до 825 ГБ. Для Digital Edition, которая не поддерживает физические диски, это довольно серьёзное урезание, ведь весь контент приходится хранить в цифровом виде.

Версия PlayStation 5 Standard Edition, напротив, сохранит накопитель на 1 ТБ. На коробке новой Digital Edition будет крупная маркировка «825 GB», так что отличить её от старой ревизии будет несложно. Формально Sony таким образом избегает очередного повышения цены, но по сути пользователи получат меньше за те же деньги. Эта ситуация обостряет напряжённость на рынке консолей, ведь за последние месяцы и Sony, и Microsoft уже подняли цены на свои устройства, сделав текущее поколение уникальным — консоли оказались дороже, чем в момент запуска. Издатели вроде Capcom прямо заявляют, что высокая стоимость железа негативно сказывается на продажах игр. И это вполне естественно — ранее геймеры брали консоли, потому что они были доступнее, чем игровые ПК, но сейчас это не так.