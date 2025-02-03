Sony забанила важнейший мод для Bloodborne

Популярный мод для повышения частоты кадров в популярной игре Bloodborne был удалён из-за запроса DMCA от Sony. Австралийский стример Lance McDonald, разработавший мод ещё в 2020 году и сделавший его доступным в 2021 году, сообщил в социальных сетях, что Sony Interactive Entertainment потребовала удалить ссылки на загрузку патча, что, конечно, слегка сбило с толку аудиторию фанатов. Мод был создан исключительно для того, чтобы заставить Bloodborne работать плавнее — на 60 FPS с улучшенной синхронизацией кадров. Оригинальная версия игры, выпущенная FromSoftware в 2015 году для PlayStation 4, всегда была ограничена 30 кадрами в секунду и страдала от нерегулярного распределения кадров, что вызывало заметные подёргивания картинки. Даже на PS4 Pro и в режиме обратной совместимости на PS5 эта проблема не была решена.

Мод энтузиаста получил признание среди поклонников Soulsborne-игр, которые любят проекты FromSoftware, но хотят видеть их с более современной технической реализацией. В сети уже обсуждают то, что DMCA-запрос на удаление мода может намекать на готовящийся анонс к 10-летию игры — есть шанс, что компания выпустит ремастер или ремейк, и мод просто помешает ей продавать игру на релизе. Или, возможно, Sony просто решила перенять тактику Nintendo в борьбе с фанатскими модами, что на самом деле достаточно нелогично, потому что это не пиратство — геймер просто улучшает игру, которую пользователи в любом случае должны купить у той же Sony.