Sony заявляет, что PlayStation 5 не выйдет в этом году

Вслед за своими объявлениями о доходах и целевыми показателями за год, подразделение Sony Interactive Entertainment прокомментировало будущее PlayStation, так как нет никаких шансов увидеть преемника PlayStation 4 в магазинах с настоящего момента до апреля 2020 года. Компания подтвердила свои цели по снижению прибыли на следующий год, но также пообещала инвестировать разницу 278 млн. долларов между операционным доходом прошлого года и текущими прогнозами на 2019 год в разработку своей следующей консоли PlayStation 5. Марк Серн отметил, что консоль не появится в этом году.