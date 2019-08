Sony заключила сделку на покупку игр Insomniac

Чтобы усилить линейку своих первых игр для новой консоли PlayStation 5, Sony покупает Insomniac Games, одного из самых талантливых разработчиков в отрасли. Сделка, в рамках которой Sony выкупает Insomniac за нераскрытую сумму, наступила после безудержного успеха Insomniac с эксклюзивной игрой Spider-Man для PS4.

Объявление Sony подтверждает, что Insomniac продолжит фокусироваться на сюжетных эксклюзивных играх для платформы PlayStation. И возможно, будет продолжение Spider-Man для PS5, в комплекте с полной высококлассной оптимизацией платформы следующего поколения. Под лейблом Sony Worldwide Studios Insomniac присоединяется к другим ведущим студиям, таким как Sony Santa Monica (Бог Войны), Sony Bend (Days Gone), Sucker Punch (Призраки Цусимы) и Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us, часть 2.