Сообщество «Tom Clancy's Rainbow Six Siege» превысило 35 миллионов игроков

Анонсирован документальный фильм «Another Mindset», посвященный развитию сообщества
Трейлер Another MindsetВ рамках Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft объявила, что на данный момент количество зарегистрированных игроков «Tom Clancy’s Rainbow Six Siege» на всех платформах составляет 35 миллионов человек. Выпущенная в 2015 году, игра «Tom Clancy’s Rainbow Six Siege» стала одним из самых популярных сетевых шутеров. На 3-м году проект продолжает развиваться благодаря постоянным нововведениям — например, крупнейшему на данный момент обновлению Operation Para Bellum.
Чтобы отметить успехи в развитии сообщества «Rainbow Six Siege», компания Ubisoft выпустит документальный фильм «Another Mindset», в котором расскажет о самых известных и преданных игроках и влиянии игры на их жизнь. Зрители узнают, почему «Rainbow Six Siege» стала для них чем-то большим, чем просто развлечение, и как ребятам удалось заслужить уважение других фанатов проекта. Пути игроков пересекались; они переживали огорчения, сомнения в себе и, конечно же, моменты радости и гордости. Премьера фильма «Another Mindset» состоится в августе 2018 года в рамках первого гранд-турнира Six Major в Париже.