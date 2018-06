Сообщество «Tom Clancy's Rainbow Six Siege» превысило 35 миллионов игроков

Трейлер Another Mindset

Анонсирован документальный фильм «Another Mindset», посвященный развитию сообщества

В рамках Electronic Entertainment Expo (E3) компания Ubisoft объявила, что на данный момент количество зарегистрированных игроков «Tom Clancy’s Rainbow Six Siege» на всех платформах составляет 35 миллионов человек. Выпущенная в 2015 году, игра «Tom Clancy’s Rainbow Six Siege» стала одним из самых популярных сетевых шутеров. На 3-м году проект продолжает развиваться благодаря постоянным нововведениям — например, крупнейшему на данный момент обновлению Operation Para Bellum.

Чтобы отметить успехи в развитии сообщества «Rainbow Six Siege», компания Ubisoft выпустит документальный фильм «Another Mindset», в котором расскажет о самых известных и преданных игроках и влиянии игры на их жизнь. Зрители узнают, почему «Rainbow Six Siege» стала для них чем-то большим, чем просто развлечение, и как ребятам удалось заслужить уважение других фанатов проекта. Пути игроков пересекались; они переживали огорчения, сомнения в себе и, конечно же, моменты радости и гордости. Премьера фильма «Another Mindset» состоится в августе 2018 года в рамках первого гранд-турнира Six Major в Париже.