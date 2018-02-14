Фотокамера Panasonic Lumix DC-GX9 сможет записывать видеоролики в формате 4К

Состоялся анонс беззеркальной фотокамеры Panasonic Lumix DC-GX9 с поддержкой 4K-видео. Новинка получила 3-дюймовый дисплей с изменяемым углом наклона и поддержку сенсорного управления. Скорость последовательной фотосъёмки составляет 9 кадров в секунду. Пользователи смогут получать фотографии с разрешением до 5184 * 3888 точек. Габариты фотокамеры Panasonic Lumix DC-GX9 составляют 124 * 72 * 47 мм, вес — 407 грамм. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2 LE. В продажу аппарат Panasonic Lumix DC-GX9 поступит в начале марта по цене в 999 долларов США.