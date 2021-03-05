Состоялся анонс умных очков Razer Anzu Smart Glasses

Razer Anzu Smart Glasses - первый продукт компании из оптики. Очки сочетают в себе важную защиту глаз с помощью линз, которые не пропускают 35% голубого излучения, солнцезащитных очков с поляризацией, защищающей на 99% от UVA / UVB излучения, сенсорного управления и «открытого» звука, что делает их уникальными в своем роде.

Anzu Smart Glasses выполнены в современном дизайне, с низкой задержкой и передачей аудио. Кроме того, очки оснащены незаметным микрофон и динамиками, встроенные в оправу.

Заявленная автономность составляет более пяти часов, в сложенном виде очки отключаются и не расходуют заряд.

Очки Razer Anzu Smart Glasses достаточно просты и удобны в управлении. Сенсорный интерфейс расположен на боковой стороне оправы, с помощью которого можно переключать треки, воспроизводить и приостанавливать музыку, а также управлять конференц-вызовами и активировать голосовой помощник смартфона.

Работают очки со многими приложениями для Android и iOS. Razer Anzu имеют водонепроницаемую конструкцию IPX4 для защиты от брызг. В комплект поставки входят смарт очки Anzu с предустановленными линзами с фильтром 35% голубого излучения, сменные поляризационные линзы с защитой на 99% от UVA/UVB излучения, зарядный кабель USB-A, ткань для очистки и чехол для хранения оправ и дополнительных линз.

Цена Razer Anzu Smart Glasses в интернет-магазине Razer составляет 199 долларов.