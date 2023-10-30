Состоялся официальный анонс игры Spirit of the North 2

У нас есть просто отличные новости для геймеров, которые ценят интересный сюжет и необычный игровой процесс, отдавая предпочтение самобытным релизам с душой. Дело в том, что компания Merge Games совместно со студией Infuse Studio сегодня официально представила довольно увлекательную игру Spirit of the North 2, которая является сиквелом весьма популярного приключенческого экшена, собравшего массу положительных отзывов и наград. Данная игра будет представлена на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и разработчики обещают порадовать нас действительно качественным игровым процессом, возможностью изучить интересный виртуальный мир и вновь посмотреть на путешествия рыжего лиса в попытках спасти хранителей Северного сияния.

Авторы проекта Spirit of the North 2 отметили, что видеоигра создаётся на передовом движке Unreal Engine 5, что позволяет реализовать более современные технологии в плане освещения, а также добавить новых красок в оригинальный мир проекта. Конечно, игровой процесс тоже будет расширен, разработчики обещают много нового и интересного, а учитывая, что у оригинального релиза в Steam больше трёх тысяч положительных обзоров и средняя оценка в 4 балла из 5 от игроков, можно надеяться на очень достойное решение. И это явно та игра, прохождение которой отложится в вашей памяти, потому что сюжет, стиль повествования и общие эмоции от разгадывания загадок — именно то, на что стоит обращать внимание. Будем ждать релиза с нетерпением.
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