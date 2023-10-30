Состоялся официальный анонс игры Spirit of the North 2

Авторы проекта Spirit of the North 2 отметили, что видеоигра создаётся на передовом движке Unreal Engine 5, что позволяет реализовать более современные технологии в плане освещения, а также добавить новых красок в оригинальный мир проекта. Конечно, игровой процесс тоже будет расширен, разработчики обещают много нового и интересного, а учитывая, что у оригинального релиза в Steam больше трёх тысяч положительных обзоров и средняя оценка в 4 балла из 5 от игроков, можно надеяться на очень достойное решение. И это явно та игра, прохождение которой отложится в вашей памяти, потому что сюжет, стиль повествования и общие эмоции от разгадывания загадок — именно то, на что стоит обращать внимание. Будем ждать релиза с нетерпением.