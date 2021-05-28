Состоялся онлайн-форум INFADAY 2021, посвященный культуре управления данными

25 мая компания DIS Group при поддержке Informatica провела онлайн-форум INFADAY 2021. В этом году форум проводился в 16-й раз и был посвящен культуре управления данными.На форуме ведущие эксперты Informatica анонсировали масштабное обновление платформы по управлению данными. Главные специалисты и директора по данным из крупнейших российских компаний (Сбербанк, Tele2, “Газпром нефть”, «Полюс», Московский Кредитный Банк, Пивоваренная компания “Балтика”, “Почта России”, “Утконос”, “МегаФон”, ЕВРАЗ и многие другие) и представители консалтинговых компаний (“БДО Юникон Бизнес Солюшнс”, BCG, Accenture) поделились своим мнением о трендах в области управления данными. Впервые в INFADAY приняли участие представители Азербайджана из PАSHA Bank и компании Azercell , а также выступил представитель Halyk Bank из Казахстана. Кроме того, в этом году на форуме впервые состоялась дискуссия с экспертами промышленного сектора, которые обсудили ситуацию в отрасли и основную тему форума — важность культуры управления данными.

“Культура управления данными — это комплексная задача для любого бизнеса, который идет по пути цифровой трансформации и стремится, чтобы она проходила максимально эффективно. Стало очевидным, что недостаточно просто оснастить сотрудников инструментами и доступом к данным, важно, чтобы они научились обращаться с данными, анализировали их и общались с другими сотрудниками, обосновывая свое мнение с помощью данных”, — отметил в своем приветственном слове генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.Во время дискуссии, посвященной ключевой теме форума, культуре управления данными, управляющий партнер DIS Group Александр Тарасов коснулся роли Сhief Data Officer (CDO) в компании - может ли один человек запустить процессы глобальной трансформации бизнеса? Участники обсуждения сошлись во мнении, что без поддержки лидера компании и создания костяка единомышленников модернизация компании невозможна.

“Необходимо сформировать внутри компании сообщество евангелистов. Для этого нужна общая идея, цель и понимание картинки: как процесс работы с управлением данными должен выглядеть, и к чему в итоге придет компания. Потому что изначально институт Data Governance — это в любом случае использование ресурсов бизнеса, и, если нет стратегии по реализации, людям будет сложно понять, ради чего они работают”, — уверена руководитель управления организации работы с данными “Газпром нефть” Наталья Третьякова.Руководитель направления продвинутой аналитики Accenture Михаил Садофьев убежден, что культуру данных в компании необходимо культивировать, причем она должна распространяться личным примером собственника компании: “Нужно просить не приносить отчеты в Excel, а приучать людей к дашбордам. То же самое касается и новых цифровых продуктов”.