Состоялся онлайн-форум INFADAY 2021, посвященный культуре управления данными

На форуме ведущие эксперты Informatica анонсировали масштабное обновление платформы по управлению данными. Главные специалисты и директора по данным из крупнейших российских компаний (Сбербанк, Tele2, “Газпром нефть”, «Полюс», Московский Кредитный Банк, Пивоваренная компания “Балтика”, “Почта России”, “Утконос”, “МегаФон”, ЕВРАЗ и многие другие) и представители консалтинговых компаний (“БДО Юникон Бизнес Солюшнс”, BCG, Accenture) поделились своим мнением о трендах в области управления данными. Впервые в INFADAY приняли участие представители Азербайджана из PАSHA Bank и компании Azercell , а также выступил представитель Halyk Bank из Казахстана. Кроме того, в этом году на форуме впервые состоялась дискуссия с экспертами промышленного сектора, которые обсудили ситуацию в отрасли и основную тему форума — важность культуры управления данными.
“Культура управления данными — это комплексная задача для любого бизнеса, который идет по пути цифровой трансформации и стремится, чтобы она проходила максимально эффективно. Стало очевидным, что недостаточно просто оснастить сотрудников инструментами и доступом к данным, важно, чтобы они научились обращаться с данными, анализировали их и общались с другими сотрудниками, обосновывая свое мнение с помощью данных”, — отметил в своем приветственном слове генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.
Во время дискуссии, посвященной ключевой теме форума, культуре управления данными, управляющий партнер DIS Group Александр Тарасов коснулся роли Сhief Data Officer (CDO) в компании - может ли один человек запустить процессы глобальной трансформации бизнеса? Участники обсуждения сошлись во мнении, что без поддержки лидера компании и создания костяка единомышленников модернизация компании невозможна.
“Необходимо сформировать внутри компании сообщество евангелистов. Для этого нужна общая идея, цель и понимание картинки: как процесс работы с управлением данными должен выглядеть, и к чему в итоге придет компания. Потому что изначально институт Data Governance — это в любом случае использование ресурсов бизнеса, и, если нет стратегии по реализации, людям будет сложно понять, ради чего они работают”, — уверена руководитель управления организации работы с данными “Газпром нефть” Наталья Третьякова.
Руководитель направления продвинутой аналитики Accenture Михаил Садофьев убежден, что культуру данных в компании необходимо культивировать, причем она должна распространяться личным примером собственника компании: “Нужно просить не приносить отчеты в Excel, а приучать людей к дашбордам. То же самое касается и новых цифровых продуктов”.