Состоялся старт планшета Blackview MEGA 1 с экраном 120 Гц

Состоялась глобальная премьера планшета Blackview MEGA 1 с 11.5 дюймовым дисплеем, поддерживающим 120 Гц. Разрешение экрана составляет 2.4К (FHD+). Такие характеристики обеспечивают плавную картинку, как в играх, так и в обычных типовых задачах. Соотношение экрана к корпусу составляет 85%. Это IPS-матрица.

При этом программно доступны инструменты, позволяющие разделить экран на несколько зон с распределением приложением между ними. Не забыта и многозадачность, которая дает возможность рассматривать планшет, как замену ноутбука.

Из особенностей планшета выделяются динамики со стереозвучанием и поддержкой эффектов на стриминговых платформах Disney+, Netflix и других. На борту аккумулятор с емкостью 8800 мАч, который обеспечивает длительное время автономной работы, как заявляет производитель это до 20 часов. Поддерживается быстрая зарядка, в комплекте идет адаптер мощностью 33 Вт, который восстановит половину заряда за один час.

В MEGA 1 уделили внимание качеству съемку. Установлена камера Samsung ISOCELL JN1 с разрешением 50 Мп. В отличие от большинства других планшетов можно делать качественные снимки. Фронтальная камера 13 Мп, решает задачи видеосвязи. Поддерживает HDR.

Работает система на базе планшета MediaTek Helio G99, выполненном на базе 6нм техпроцесса. Здесь 12 Гбайт оперативной памяти, которая может быть вдвое расширена, задействуя внутренний накопитель, объем которого здесь 256 Гбайт. Предустановлена Android 13 с программными улучшениями от производителя.
Blackview MEGA 1 характеристики и цены
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