Советы по выбору процессора для ПК. Что брать в октябре-ноябре 2018 года?

На современном рынке персональных компьютеров производителями процессоров являются два гиганта - AMD и Intel. Именно процессоры для пк этих производителей вы найдете в прайс-листах интернет-магазинов. Следовательно, выбирать вам придется среди них. До последних двух лет компания Intel уверенно чувствовала себя на рынке и не боялась конкуренции AMD. Но последняя пару лет назад начала выпускать процессоры на архитектуре Zen под маркой Ryzen, которые по цене оказались более доступными, а по производительности лишь несколько уступающими в малопоточных задачах и сопоставимыми или даже более производительными в многозадачных. В данной заметке мы хотим дать советы по покупке процессора для ПК по ситуации на рынке к концу октября 2018 года.

Во-первых, мы сразу разделим весь ценовой диапазон на две категории - до 30 тысяч рублей и дороже 30 тысяч рублей. Во-вторых, разделим все собираемые ПК по необходимости отдельной видеокарты для работы с графикой и возможность довольствования встроенной графикой. В-третьих, остановимся на типах загрузки процессора - вы будете больше нагружать все ядра процессора или чаще будете работать в малопоточных приложениях.

Подбирая процессоры по цене. При бюджете до 30 тысяч рублей нужно смотреть в сторону AMD для всех. Связано это с тем, что с марта по октябрь 2018 года прошлогодний топовый процессор Core i7 8700 подорожал с 17 000 рублей до 27 800 рублей. Причина - дефицит производственных мощностей у Intel, которая загрузила все производством новых процессоров Core i7 9700K, Core i9 9900K, Core i5 9600K, которые, кстати, заменят на рынке уходящие модели Core i7 и Core i5 восьмого поколения. Если ваш бюджет выше 30 тысяч рублей, то сидите и ждите нужного момента - еще на прошлой неделе Core i9 9900K можно было купить за 42 тысячи рублей, но уже на момент написания заметки цены взлетели до уровня 58-60 тысяч рублей. Высокий спрос спадет - цены вернутся. У AMD в сегменте до 30 тысяч рублей можно приобрести и топовые решения AMD Ryzen 7 2700, так и более бюджетные - все в данную сумму укладывается.

Во-вторых, если вам нужна отдельная видеокарта, то ничего не меняется - смотрите рекомендации выше. Если видеокарта не будет покупаться, то лучше смотрите в сторону решений Intel. Все процессоры имеют встроенное графическое ядро, но только они могут похвастаться такой производительностью как Core i9 9900K и наличием встроенной графики.

В-третьих, для многопоточных приложений лучше смотрите решения поколения AMD Ryzen 7 2700X. Причина банальна - они оптимальны по соотношению цена/производительность. Если есть больше денег, то можно смотреть в сторону решения AMD Ryzen Threadripper на сокете TR4. К примеру, за 1000 долларов США вы получаете 16 ядер и 32 потока у AMD Ryzen Threadripper 1950X + четырехканальный режим работы контроллера памяти.