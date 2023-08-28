Sparkle представила самую мощную видеокарту Intel Arc A770

Также видеокарта Sparkle Intel Arc A770 Titan OC Edition оснащена двумя разъемами питания PCIe по 8 пин кажздый и массивной системой охлаждения, состоящей из трёх вентиляторов, которая, по мнению западных специалистов, предоставляет дополнительные возможности для разгона графического процессора Intel ACM-G10. Важно понимать, что вентиляторы системы охлаждения перестают крутиться при низкой нагрузке и начинают вращаться при повышении нагрузки и преодолении определённого порога температуры, что, безусловно, очень важно в повседневной работе. Интересной особенностью видеокарты является наличие теплового датчика ThermalSync на верхней части системы охлаждения, который определяет температуру и соответствующим образом изменяет цвет светодиодной подсветки, что существенно упрощает мониторинг температуры.