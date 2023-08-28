Sparkle представила самую мощную видеокарту Intel Arc A770

Видеокарта под названием Titan от компании Sparkle может стать самой быстрой моделью в линейке Arc A770 на рынке и войти в ряды лучших видеокарт в мире. Всё дело в том, что компания Sparkle представила свою флагманскую графическую карту Intel Arc A770 с 16 ГБ видеопамяти, заводским разгоном графического процессора и памяти, а также системой охлаждения, обеспечивающей дополнительные возможности для разгона. Стоит отметить, что видеокарта Sparkle Intel Arc A770 Titan OC Edition оснащена графическим процессором Intel ACM-G10, который работает на частоте 2,3 ГГц (вместо рекомендованных Intel 2,1 ГГц) и имеет 16 ГБ видеопамяти с скоростью передачи данных 17,5 ГБ/сек.

Также видеокарта Sparkle Intel Arc A770 Titan OC Edition оснащена двумя разъемами питания PCIe по 8 пин кажздый и массивной системой охлаждения, состоящей из трёх вентиляторов, которая, по мнению западных специалистов, предоставляет дополнительные возможности для разгона графического процессора Intel ACM-G10. Важно понимать, что вентиляторы системы охлаждения перестают крутиться при низкой нагрузке и начинают вращаться при повышении нагрузки и преодолении определённого порога температуры, что, безусловно, очень важно в повседневной работе. Интересной особенностью видеокарты является наличие теплового датчика ThermalSync на верхней части системы охлаждения, который определяет температуру и соответствующим образом изменяет цвет светодиодной подсветки, что существенно упрощает мониторинг температуры.