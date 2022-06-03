Spider-Man выйдет на ПК

Еще в 2017 году студия Insomniac Games компании Sony написала в социальных, что ее игра про Человека-паука является «постоянным эксклюзивом для PS4», который «никогда не появится на Xbox или ПК». Хорошо, но Sony только что объявила, что серия Spider-Man выходит на ПК — Spider-Man Remastered выйдет 12 августа 2022 года, а Spider-Man: Miles Morales выйдет осенью. Sony мягко изменила свой предыдущий ультиматум, указав при этом, что порт не связан с отсутствием успеха на PS4 или PS5. В нем говорится, что на данный момент серия продана тиражом более 33 миллионов копий по всему миру по состоянию на 15 мая 2022 года, что делает его одним из самых популярных хитов Sony. Судя по кадрам, показанным в тизере, визуальные эффекты версии для ПК выглядят довольно великолепно.

Обновленная версия включает настраиваемые параметры рендеринга и отражения с трассировкой лучей, и вы, конечно же, сможете использовать клавиатуру и мышь. По словам Insomniac, игра «будет включать в себя полную основную историю и продолжение повествования в дополнении Marvel’s Spider-Man: The City that Never Sleeps», а также три сопутствующие сюжетные главы Питера Паркера, и даже дополнительные миссии и испытания. Несмотря на обещание «никогда», портирование Человека-паука выглядело гораздо более вероятным после того, как Sony приобрела Nixxes, студию, известную портированием игр на ПК. Nixxes действительно проделал свою работу, заявив, что студия сосредоточена на «создании наилучших возможностей для ПК».
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