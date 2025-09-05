Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty

Однако издателя отпугнули условия «сделки Спилберга», включавшие высокий бюджет и полную творческую свободу — от финального монтажа до контроля производства и маркетинга. В итоге компания, которая теперь принадлежит Microsoft, предпочла предложение Дэвида Эллисона, так как оно оставляло за Activision больше контроля над фильмом. С учётом популярности Call of Duty появление экранизации было лишь вопросом времени. На этой неделе было официально объявлено о запуске производства первой картины, и она может стать отправной точкой для целой киновселенной, включающей фильмы и сериалы. Пока что основной акцент делается на первом фильме, у которого ещё нет утверждённого режиссёра. Тем временем серия готовится к возвращению в игровой индустрии — следующая часть Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.