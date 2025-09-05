Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty

Фильм по мотивам Call of Duty мог бы снять сам Стивен Спилберг, но Activision в итоге отклонила предложение легендарного режиссёра по вполне конкретной причине. Как сообщает Puck News, Спилберг, который является большим поклонником игр и особенно серии Call of Duty, хотел заняться постановкой картины по мотивам франшизы. Идея выглядела очень перспективной, ведь многие фильмы режиссёра в своё время оказали сильное влияние на стиль самой серии. Вместе с представителем Universal Джимми Хоровицем команда Спилберга предложила Activision свой вариант видения проекта.

Однако издателя отпугнули условия «сделки Спилберга», включавшие высокий бюджет и полную творческую свободу — от финального монтажа до контроля производства и маркетинга. В итоге компания, которая теперь принадлежит Microsoft, предпочла предложение Дэвида Эллисона, так как оно оставляло за Activision больше контроля над фильмом. С учётом популярности Call of Duty появление экранизации было лишь вопросом времени. На этой неделе было официально объявлено о запуске производства первой картины, и она может стать отправной точкой для целой киновселенной, включающей фильмы и сериалы. Пока что основной акцент делается на первом фильме, у которого ещё нет утверждённого режиссёра. Тем временем серия готовится к возвращению в игровой индустрии — следующая часть Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.
Microsoft делает облачный гейминг на ПК ещё доступнее…
Microsoft начала тестировать обновления для приложения Xbox на ПК и интерфейса Xbox-консолей — теперь в р…
Subnautica 2 перенесли на 2026 год…
Вчера издание Bloomberg сообщило, что релиз игры Subnautica 2 откладывается до 2026 года. По данным источ…
В Battlefield 6 будут боты, чтобы заполнить лобби…
В интервью тайваньскому порталу GNN на презентации Battlefield 6 в Гонконге директор по разработке Анна Н…
Mafia: The Old Country продалась тиражом 800 тысяч копий…
Mafia: The Old Country вышла на PS5, Xbox Series X/S и GR всего неделю назад, и, по данным аналитической …
Струны судьбы XI: Волшебный сон вышла в Steam…
Примерно квартал назад RPG под названием "Струны судьбы XI: Волшебный сон" появилась в раннем доступе, и …
Ready or Not вышла на консолях и уже продалась тиражом 11 мл…
Пятнадцать дней назад тактический шутер Ready or Not от студии VOID Interactive вышел на консолях, и уже …
Battlefield 6 лучше всего работает на PlayStation 5 Pro…
Сравнение, подготовленное каналом ElAnalistaDeBits, описывает два режима отображения в Battlefield 6 на P…
Разработка Fallout 5 уже идёт, но ждать придётся долго…
После феноменального успеха сериала Fallout на телевидении, фанаты начали массово требовать новые игры во…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor