Спилберг хотел снять фильм по Call of Duty

Фильм по мотивам Call of Duty мог бы снять сам Стивен Спилберг, но Activision в итоге отклонила предложение легендарного режиссёра по вполне конкретной причине. Как сообщает Puck News, Спилберг, который является большим поклонником игр и особенно серии Call of Duty, хотел заняться постановкой картины по мотивам франшизы. Идея выглядела очень перспективной, ведь многие фильмы режиссёра в своё время оказали сильное влияние на стиль самой серии. Вместе с представителем Universal Джимми Хоровицем команда Спилберга предложила Activision свой вариант видения проекта.

Однако издателя отпугнули условия «сделки Спилберга», включавшие высокий бюджет и полную творческую свободу — от финального монтажа до контроля производства и маркетинга. В итоге компания, которая теперь принадлежит Microsoft, предпочла предложение Дэвида Эллисона, так как оно оставляло за Activision больше контроля над фильмом. С учётом популярности Call of Duty появление экранизации было лишь вопросом времени. На этой неделе было официально объявлено о запуске производства первой картины, и она может стать отправной точкой для целой киновселенной, включающей фильмы и сериалы. Пока что основной акцент делается на первом фильме, у которого ещё нет утверждённого режиссёра. Тем временем серия готовится к возвращению в игровой индустрии — следующая часть Call of Duty: Black Ops 7 выйдет 14 ноября на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One.