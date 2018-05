Список самых продаваемых Игр в Steam за 21 мая 2018 года

Это десять самых продаваемых наименований в Steam за 21 мая 2018 года, как сообщает Valve. Некоторые наименования повторяются, так как включены разные сборки:1) - PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS2) - Conan Exiles3) - Grand Theft Auto V4) - Wizard of Legend5) - House Flipper6) - The Forest7) - Tom Clancy's Rainbow Six Siege(Standart edition)8) - Stardew Valley9) - Hellblade: Senua's Sacrifice10) - Tom Clancy's Rainbow Six Siege(Advanced Edition)