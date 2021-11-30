Спрос на процессоры AMD EPYC продолжает расти

AMD объявила, что Amazon Web Services, Inc. (AWS) расширила свои предложения на базе процессоров AMD EPYC общедоступными инстансами Amazon EC2 M6a общего назначения. Экземпляры M6a оснащены процессорами AMD EPYC 3-го поколения, которые, по данным AWS, обеспечивают до 35% лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с предыдущими изданиями M5a и на 10% меньшую стоимость, чем сопоставимые экземпляры EC2 на базе x86.
Процессоры AMD EPYC 3-го поколения обеспечивают пользователям Amazon EC2 отличную масштабируемость и впечатляющее соотношение цены и качества по сравнению с процессорами Amazon EC2 M5a предыдущего поколения. Это объявление свидетельствует о тесном сотрудничестве, а также подчеркивает общую динамику развития облачной инфраструктуры.