Спрос на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti просто ужасен

Безусловно, технология DLSS 3 поддерживается уже внушительным перечнем видеоигр, но нужно понимать, что далеко не все игры работают с технологией апскейлинга, да и не все геймеры хотят играть с растянутой картинкой. Также сегодня японская компания GDM, отслеживающая ситуацию на рынке компьютерных комплектующих, сообщает, что только один человек обратился к известному японскому ритейлеру, чтобы приобрести видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Учитывая, что видеокарта является условно представителем доступного сегмента, данная ситуация выглядит крайне неприятно — выходит, что пользователи не хотят покупать новинку и, скорее всего, NVIDIA вскоре просто прекратит производство новых моделей вовсе. Будет небольшая партия у ритейлеров, а заводы просто заморозят до повышения спроса.