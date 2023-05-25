Спрос на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti просто ужасен

Вчера состоялся официальный релиз видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, однако, похоже, что геймеры всё ещё избегают новинок компании NVIDIA — и аналитики считают, что дело сразу во множестве факторов. Например, несмотря на то, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti выглядит вполне достойно с технической точки зрения, похоже, что аудитория геймеров не впечатлена возможностями, которые видеокарта предоставляет за 399 долларов. Кроме того, основная причина, по которой геймеры не спешат покупают эту видеокарту, заключается в том, что если исключить технологию DLSS 3, вы получаете прирост производительности примерно на 15% по сравнению с RTX 3060 Ti.

Безусловно, технология DLSS 3 поддерживается уже внушительным перечнем видеоигр, но нужно понимать, что далеко не все игры работают с технологией апскейлинга, да и не все геймеры хотят играть с растянутой картинкой. Также сегодня японская компания GDM, отслеживающая ситуацию на рынке компьютерных комплектующих, сообщает, что только один человек обратился к известному японскому ритейлеру, чтобы приобрести видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Учитывая, что видеокарта является условно представителем доступного сегмента, данная ситуация выглядит крайне неприятно — выходит, что пользователи не хотят покупать новинку и, скорее всего, NVIDIA вскоре просто прекратит производство новых моделей вовсе. Будет небольшая партия у ритейлеров, а заводы просто заморозят до повышения спроса.