Square Enix появится на E3 2021 и покажет несколько анонсов игр

E3 2021 является одним из главных событий в индустрии игр. Данное мероприятие соберет известных разработчиков игр, среди которых Nintendo, Xbox, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros, Capcom, Konami, Koch Media и другие. В этом году к ним присоединяется Square Enix, об этом заявил Йосуке Мацуда. Ожидается, что издатель готовит анонс нескольких новых игр и дополнений к играм, таких как Neo: The World Ends With You, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, Nier: Replicant, Project Triangle Strategy и возможно мы больше узнаем о расширении Marvel's Avengers Black Panther.

E3 2021 пройдет с 12 по 15 июня. Точное расписание мероприятия еще не объявлено.