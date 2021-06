Компания Square Enix представила свою новую игру Guardians of the Galaxy (Стражи Галактики). Guardians of the Galaxy представлена как сюжетная приключенческая игра. После запуска игрок сможет управлять только одним персонажем - Питером Квиллом (Звездный Лорд), остальные участники находятся под контролем ИИ.

Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября на ПК, Xbox Series X / S, Xbox One, PS4 и PS5.