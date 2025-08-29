Стала доступна демо-версия Колобоке: Укачало Симулятор

Студия Megame выпустила демоверсию хардкорного экшена под названием «Колобоке: Укачало Симулятор». Разработчики этого оригинального проекта решили объединить механику перекатов, известную по Dark Souls, с видом от первого лица, создав таким образом динамичную и сложную игру. Освоение необычной, но в то же время простой механики потребует времени и усилий, но, достигнув мастерства, игроки смогут легко преодолевать препятствия.

В демоверсии игрокам предлагается протестировать динамичный игровой процесс в сказочном лесу, где они встретят знакомых персонажей из русских сказок, таких как Старый Медведь, Летающие Рыбы и Лиса Патрикеевна, в неожиданных образах. Разработчики отмечают, что представленный уровень не является началом основной сюжетной линии, и полноценное знакомство с историей произойдет после официального релиза игры.