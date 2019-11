Стала известна цена Sony PlayStation 5

В сети появились новые подробности об игровой консоли Sony PlayStation 5, точная дата выхода которой пока еще не была объявлена. Сама Sony заявила лишь, что новинка подоспеет к рождественскому сезону продаж. Если верить инсайдеру PSErebus, который ранее предсказал дату релиза The Last of Us: Part 2 и мощность консоли Xbox Project Scarlett, новая приставка Sony выйдет в Северной Америке 20 ноября 2020 года. Цена PlayStation 5 на этом рынке составит 499 долларов, что примерно соответствует ожиданиям пользователей. Ранее предполагалось, что PlayStation 5 будет официально представлена 12 февраля 2020 года в рамках конференции PlayStation Meeting.