Стала известна цена фотокамеры Canon EOS Ra

В сети появились первые подробности и рендер полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS Ra, которая будет ориентирована на астрофотографию. Итак, новинка получит CMOS датчик разрешением 30,3 Мп, оптический фильтр для лучшего лучшего восприятия света ночного неба, процессор DIGIC 8, систему автофокуса Dual Pixel CMOS AF с 5655, возможностью снимать видео 4K с кадровой частотой 30 к/с, 10-разрядное представление цветов и цветовую субдискретизацию 4:2:2. Камера появится в продаже уже в следующем месяце по цене в 2500 долларов.